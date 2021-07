Somos Hórreo, unha nova asociación de comerciantes

Santiago. Once tendas de distintos gremios e especialidades (Squina, Sucrefirenze, Carola Moda, Rimass Musical, Café Venecia, Matrioska Tenda, Portela Seijo, Go Glow Beauty, A Reixa Tenda, Decasa Inmobiliaria e Disco Fans) tomaron a iniciativa de crear unha asociación de comerciantes da rúa do Hórreo, “un dos espacios comerciais tradicionais e de referencia en Santiago de Compostela”, destacan desde Somos Hórreo, que así se chaman. “Desde que a rúa denominouse así por situarse aquí, no seu día, un hórreo que abastecía ao antigo Hospital dos Reis Católicos, o Hórrreo foise configurando como un importante espazo comercial e de servizos para a cidade de Compostela e a súa contorna”, destacan os promotores desta iniciativa. E por iso, sinalan, que chegou o momento de que “o activo comercio e os servizos instalados na Rúa do Hórreo xoguen o seu papel e fagan a súa achega ao desenvolvemento do comercio da cidade e á cidade mesma”. Isto, engaden, “aconsella a creación desta asociación como elemento de interlocución coas institucións públicas, cos nosos clientes e proveedores e cos nosos veciños e veciñas, na perspectiva de impulsar e fortalecer o pequeno comercio e os servizos de proximidade ou cercanía, tán necesarios para dar resposta adecuada, áxil, próxima e sostible ás necesidades da poboación”. En próximas datas iniciarán unha ronda de contactos coas distintas institucións e asociacións para por en común con elas as súas inquedanzas, preocupacións, necesidades e proxectos.