SOS de una vecina de Fontiñas que se ha quedado en la calle con tres hijos

Inma M.V. es una vecina de Fontiñas que vive desesperada. Completamente desolada, se ha puesto en contacto con EL CORREO para pedir ayuda urgente. Se ha quedado en la calle con sus tres hijos pequeños, todos menores. Después de diez años en la misma vivienda de alquiler, su casero le comunicó el pasado mayo que a finales de agosto debería dejar el piso porque le hacía falta para uso propio.

Con el aviso, Inma se puso a buscar casa, pero ya desde el primer momento se encontró con problemas. No obstante, consiguió un piso que se adaptaba a sus posibilidades. “A principios de agosto encontré otro piso, en el mismo edificio, que entraba dentro de lo que buscaba; pero el propietario me dijo que iba a hacer unos arreglos antes de entregarme las llaves”. La mujer quedó tranquila, hasta el día que finalmente entró en el piso. “Fue a mediados de agosto y me encontré con que no solo no se habían hecho las mejoras, sino que el piso estaba muchísimo peor: tenía más desperfectos y estaba completamente destrozado; por lo que decidí romper el acuerdo con el propietario”.

Con la presión del 31 de agosto a la vuelta de la esquina, la compostelana se apresuró a buscar una nueva vivienda y lo logró. “También estaba cerca de donde vivimos ahora. El casero me dijo que sí y respiré tranquila, pero para mi sorpresa pasados unos días también me llamó y me comunicó que por un motivo personal no me podía alquilar la vivienda porque la necesitaba para uso propio”, comenta la vecina, que no puede evitar el llanto en medio de la conversación.

Con este panorama llegó la mujer al final del plazo que le marcó su casero desde hace diez años: “La verdad es que se ha portado muy bien conmigo, porque nos ha dejado quedarnos unos días más”, comenta, antes de incidir en su desesperación y en las dificultades para encontrar vivienda de alquiler a buen precio.

“En mi caso, tengo una nómina de 600 euros, a la que se suma una ayuda pública de cien euros y la pensión que me pasa el padre de mis hijos”, revela, a la vez que detalla que “hasta ahora estaba pagando 400 euros. Pese a que en el contrato se recogía que se podría subir el alquiler, el propietario nunca lo hizo en los últimos diez años”.

Inma busca un piso “habitable” en la zona de Fontiñas, “ya que los niños van al colegio y tienen aquí su vida”. Asegura que todo lo que encuentra en alquiler “está por encima de 750 euros al mes”, una cifra que no puede asumir. “Pasar de 400 euros al doble lo podría aguantar unos meses, pero no de manera permanente”, subraya.

Lo cierto es que lo ve muy negro y se muestra muy crítica con la situación del mercado inmobiliario: “Yo solo pido ayuda para encontrar un piso por la zona que se adapte a mis posibilidades”, señala, al tiempo que avanza que la próxima semana tendrá que dejar su piso actual. “Nos tendremos que ir a vivir con mis padres temporalmente”, lamenta.

santiago@elcorreogallego.es