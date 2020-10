SOS del ocio nocturno, que pide ayudas directas para sobrevivir

Locales cerrados, trabajadores en ERTE, despidos, primeras lluvias sobre las terrazas... El ocio nocturno compostelano lleva desde mitad de agosto intentando sobrevivir a las medidas restrictivas estipuladas por la Xunta tras la orden de Sanidad. A esto hay que sumar las pérdidas que se arrastran desde marzo. Ayer, ante el abismo que se acerca para muchos propietarios, los representantes del sector salieron a las calles convocados por la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas.

La marcha comenzó en el estadio Vero Boquete de San Lázaro a las 11.45 horas. Desde allí se trasladaron en coche, haciendo sonar el claxon, hasta la sede de la Xunta en San Caetano. “É certo que se chegou a acordos co Concello dentro das súas competencias, como as medidas para as terrazas, pero son só un miniparche dada a climatoloxía de aquí, e non é solución nin para a metade dos negocios afectados”, explicaba la presidenta de la asociación, Lucía Vázquez. “Non ganamos nin para gastos. Queremos volver ás condicións que tiñamos antes do decreto do 14 de agosto, e de aí ir desescalando pouco a pouco, e por suposto necesitamos axudas directas, igual que teñen sectores como a pesca ou automóbil”, especifica la presidenta.

Así, su plan pasa por una desescalada que les permita volver a abrir más allá de la 01.00, y una especie de rescate: “Sería unha indemnización, porque téñennos a economía intervida e os locais secuestrados”, añade. En un local de tamaño pequeño de la ciudad los gastos fijos mensuales ascienden, como mínimo, a los 3.000 euros. Y hay que sumar la cuota de autónomos y la Seguridad Social.

BROTES. Uno de los principales argumentos para decretar el cierre del ocio nocturno fue la necesidad de frenar los contagios. “As medidas son desproporcionadas e non teñen efecto. Non serviron para controlar a pandemia, encima hai festas nas casas e botellóns descontrolados”, asegura Lucía Vázquez. “As restricións só teñen un devastador efecto económico. Non somos o problema. Pode haber contaxios nun local como en calquera lugar”, reitera.

Para muchos esta protesta es un intento a la desesperada para salvar su sustento. “Es inviable. Con los gastos fijos que tenemos nos vamos al cierre inminente. En esta situación no vamos a sobrevivir hasta final de año, ni siquiera contando con la Navidad”, se lamenta el propietario de los establecimientos Martingala y Nvogue, Checho Sampayo. Sus pérdidas llegan al setenta por ciento. En su caso, llegaron a contratar personal de refuerzo para mantener la limpieza necesaria en baños y controlar que la clientela permaneciese distanciada y con la mascarilla.

Si las pérdidas de sus locales son altas, más lo son las del pub A Quintana, en pleno casco histórico. “A facturación é nula. As perdas son do 90 por cento”, cuenta su propietario, Félix García. “Só funciona a terraza, pero agora vén o mal tempo, e non hai turismo. Aquí chove case todo o inverno e outono, e as estufas nunha praza como a Quintana, con moita corriente de aire, teñen un efecto case nulo”, añade. Para el responsable de A Quintana, una solución sería la supresión del alquiler que pagan a los dueños de los locales y, a su vez, que estos tengan ayudas para afrontar las hipotecas, si las tienen. “O noso problema é aguantar os alugueres que temos. Non temos axuda ningunha”, añade.

Una pregunta que ronda sus cabezas es hasta cuándo seguirán las restricciones. De momento no ven una fecha en el horizonte, y situaciones como las que vive Ourense, no ayudan. “A Xunta non vai deixarnos abrir en Santiago, estando así alí”, asegura Félix. Así, el ocio nocturno reabrió a principios de julio después del cierre total desde marzo. Poco después, coincidiendo con las vacaciones y la llegada de turistas, los contagios comenzaron a subir. El nuevo cierre tardó poco, apenas mes y medio tras la reapertura. El sector pide, desde entonces, no ser criminalizado.