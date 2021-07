SOS del Paluso: “O conseguimos un local apto o tiramos la toalla”

Chus Iglesias, la presidenta de la Asociación Paluso, está a punto de tirar la toalla. Más de 800 personas en riesgo de exclusión social reciben ayuda actualmente de la entidad, que se encuentra en un momento crítico por la necesidad de unas instalaciones óptimas para poder desarrollar su actividad. “Tenemos un pequeño local que nos han prestado en el que ya no cabe ni un alfiler; y en mi casa tampoco: tengo seis congeladores distribuidos por toda la vivienda, y otros tantos en casas de familiares y amigos Además, mi patio y el garaje están abarrotados de muebles. Mucha gente nos quiere hacer donaciones, pero tenemos que decir que no, o que esperen unas semanas para traerlas porque no tenemos sitio”, explica Chus Iglesias, que antes de nada quiere subrayar que “no culpo de esta situación a ninguna institución, pero así no podemos seguir”.

No fue ella quien ayer llamó a este periódico para visibilizar esta necesidad, sino una de las muchas personas que reciben ayuda del Paluso, a la que la asociación comunicó que, de no conseguir un local apto inmediatamente, en unas semanas tendrá que hacer un “parón” en la importante labor social que realiza.

Así las cosas, este periódico se puso ayer en contacto con el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, quien en primer lugar quiso declarar que desde el gobierno local “valoramos muchísimo la importantísima labor que realiza la Asociación Paluso”. Con esto, apuntó que el Concello ya ofreció a la entidad un local situado en el barrio de Pontepedriña, que en este momento estaría “ocupado por unos materiales”. Al respecto, el regidor indicó que “nos comprometimos a que en cuanto estas instalaciones quedaran desocupadas se las cederíamos al Paluso”.

Bugallo asegura que este sería el único bajo de titularidad municipal del que el Ayuntamiento podría disponer en breve para prestárselo a la entidad que preside Chus Iglesias, si bien recordó que en la ciudad también hay “otras instituciones, como la Iglesia, que disponen de muchos locales vacíos” óptimos para llevar a cabo una labor social como la que desarrolla la Asociación Paluso.