“Su corazón se paró dormido, sin sufrir”

Santiago. Sonia Deop lanzaba este domingo un mensaje claro con motivo del Día de las Enfermedades Raras: “Quiero hacer un llamamiento a la gente y que sea consciente de que hay muchos niños y niñas con enfermedades raras en nuestro país, y es muy necesaria la investigación para poder desarrollar tratamientos y fármacos para ellos”. En la entrevista que publicó EL CORREO, la mujer reconocía que Jony, como le llamaban en el ámbito familiar, no se encontraba en su mejor momento: “Necesita cuidados las 24 horas del día. Tiene una traqueotomía, una sonda PEG, la médula pinzada y también está teniendo problemas cardíacos, por lo que últimamente estamos acudiendo con más frecuencia al hospital”. Además, añadía, “al no poder moverse tiene úlceras en los pies, y eso implica que tenga que hacerle curas continuamente. Hay días buenos, pero también hay muchos días muy malos, por lo que tengo que estar muy pendiente de él. Tras el susto que nos dio el año pasado, y pensando que ya no mejoraría, le quitaron la reposición encimática, pero viendo que está evolucionando mejor espero que se la vuelvan a dar porque es un tratamiento que le viene muy bien. Gracias a la fisioterapia también va mejorando poco a poco en movilidad, ya que al estar un mes ingresado, notamos un retroceso en sus movimientos muy pronunciado, y ahora estamos intentando que recupere”. Por desgracia, no lo consiguió. Descanse en paz.