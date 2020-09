Subvención de 250.000 euros para axuda social

convenios. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado pola concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro, asinou onte no pazo de Raxoi os convenios de colaboración para o 2020 coas entidades Fundación Down Compostela, Colexio de Avogados, Cáritas, Cociña Económica e Fundación Secretariado Xitano. As contías dos convenios de colaboración fan un total de 251.581,94 euros, cos que as entidades financian diversas actividades realizadas ou a realizar en Santiago ao longo do presente exercicio. Desde xeito, según se recolle no documento, a Fundación Down Compostela recibirá 10.498 euros; mentres que outros 3.000 euros serán para o Colexio de Avogados; pola súa parte, haberá 120.000 para o programa de atención primaria de Cáritas, que recibe tamén 30.083 euros para o programa Vagalume; para a Cociña Económica destínanse 65.000 euros; e por último, 23.000 para a Fundación Secretariado Xitano. ecg