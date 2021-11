Talentia Summit 2021 comezará o 15 de novembro

Santiago. Como xa é habitual, Talentia Summit regresa durante o último trimestre do ano coa súa edición 2021. A maior feira de talento e emprego estatal presenta unha ampla proposta de formación, ofertas laborais e unidades de desenvolvemento profesional con máis de 15.000 de prazas dispoñibles en diferentes actividades para potenciar o talento das persoas participantes. Impulsando o talento, innovando na sustentabilidade é o lema deste ano, tras unha pasada edición marcada pola pandemia Covid co obxectivo de “superar a incerteza” que foi, non obstante, “un éxito con máis de 45.000 participantes, fronte aos 1.500 do ano anterior”, como sinalou Sánchez Bugallo. Neste 2021 Talentia mantén o formato mixto, cunha feira virtual e un foro presencial, cargados de moitas novidades. A feira continuará sendo virtual e comezará o 15 de novembro, pero alongará a súa duración durante dúas semanas, ata o venres 26 de novembro. O evento transcorrerá de forma virtual na web talentiasummit.com.Ofrecerá aos usuarios acceso gratuíto aos stands virtuais de máis dun cento de empresas con procesos de selección abertos. ecg