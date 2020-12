Tambre: dous mil quilos de víveres para o Banco de Alimentos de Santiago

RECOLLIDA. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) recolleu 2.000 quilos de alimentos na campaña de recollida, posta en marcha a mediados de novembro e aberta durante dúas semanas, a favor do Banco de Alimentos de Santiago. Para recoller as doazóns, a entidade instalou un tráiler na explanada do Centro Empresarial do Tambre, ademais de ter habilitados outros puntos no Cash Galicia, Cash Record e na propia sede do Banco de Alimentos. O presidente do Banco de Alimentos de Santiago, José Pita, destacou o valor positivo desta campaña e agradece a axuda de todos os empresarios da área, porque sen a súa “colaboración activa” non sería posible recoller tanta mercancía. “É unha iniciativa de cooperación conxunta que debemos manter por proximidade e eficacia”, sinala. Pola súa parte, o presidente da AAET, José Fernández Alborés, explicou que, a pesar da crise económica, os empresarios seguen demostrando a súa solidariedade coas causas humanitarias. “Forma parte da nosa responsabilidade social corporativa, pero tamén da nosa xenerosidade. Alegrámonos de que esta pequena contribución sirva para mitigar algunhas necesidades das moitas que se están a detectar nas capas máis vulnerables da sociedade”, apuntou. ECG