Tanxugueiras, Pauliña e Grande Amore, no ciclo Acento da SGAE

Santiago. A música galega e en galego é a protagonista do ciclo Acento, que a Fundación SGAE desenvolverá na súa sede de Santiago hoxe e mañá, coas actuacións de Pauliña -a banda capitaneada pola cambadesa Paula Chaves-, Tanxugueiras -o grupo formado polas irmás Sabela e Olaia Maneiro, e Aida Tarrío- e Grande Amore- sobrenome de Nuno Pico-. Durante a presentación do evento realizada onte co conselleiro territorial da SGAE, Teo Cardalda, e a cantante Sabela Maneiro, o director da da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, subliñou a tendencia crecente dos intérpretes galegos por se expresar na nosa lingua e a súa repercusión positiva na normalización lingüística sobre todo entre a xuventude.

Ademais, o uso do galego na música, tradicionalmente vinculado ao folk, continúa a estenderse a moi diferentes xéneros e estilos. Esta variedade reflíctese nos tres concertos deste primeiro Acento. O ciclo arrancará hoxe, ás 12.30 horas, con Pauliña, que está a presentar A malfalada, o seu segundo traballo discográfico no que afonda na súa mestura de country, folk, rock e blues. A continuación, ás 13.45 h , será a quenda do trío de cantareiras Tanxugueiras, que a pesar da súa aínda curta traxectoria, está xa considerada como unha das formacións referentes da nova aproximación ao tradicional por parte de moitas bandas galegas. Unha boa mostra foi o récord de visualizacións que acadou a presentación do videoclip do seu recente single Midas, no que culminan esa busca de estilo propio co que pretenden dar unha volta de torca sen perder ao respecto á música tradicional.

Mañá, con motivo da celebración do Día Europeo da Música, Acento terá o seu fin de festa ás 20.00 horas con Grande Amore, o proxecto de rock, punk e pop electrónico de Nuno Pico, quen está a estrear o seu debut discográfico homónimo cunha moi boa acollida entre a crítica e o público. A localización escollida é a terraza da sede da Fundación SGAE, no Parque de Vista Alegre de Santiago, con capacidade limitada. A entrada será gratuíta e os convites xa están dispoñibles a través da web de Eventbrite. A Xunta apoia economicamente a primeira edición deste encontro, que reivindica o uso do galego no eido artístico. ECG