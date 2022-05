Tapiando los problemas

EL AYUNTAMIENTO de Santiago propone tapiar la sección oeste de los bajos de la pérgola de la Av Xoán XXIII cuyo diseño constructivo es obra del insigne arquitecto Albert Viaplana. Los motivos: impedir que sea utilizado como techo en el que dormir las personas más vulnerables que carecen de vivienda. Se ha optado por la solución más simplona.

Se trata de un error que a juicio de nuestro estudio de arquitectura es doble. En primer lugar porque no ataca el núcleo del problema, esa medida solamente esconde sacudirse la supuesta molestia que puedan causar los moradores de este espacio trasladando con toda seguridad la problemática a otra parte de esta o de otra ciudad. En definitiva que ni más ni menos supone esconder el polvo debajo de la alfombra. O como dirían los ingleses: “nucleares sí pero no en mi patio trasero”.

El segundo error, es de tipo esencialmente arquitectónico y constructivo. La pérgola de San Francisco y el aparcamiento subterráneo es a nuestro juicio un compendio formidable de lo que representa la obra de su autor. Destaca un exquisito urbanismo, una arquitectura extraordinaria, unas respuestas estructurales de primer nivel, véanse las esquinas de la cubierta, unas soluciones constructivas elaboradas, un todo perfectamente ejecutado con gran maestría.

No tenemos ninguna duda de que cuando el maestro Viaplana la concibió, no cometió ningún desliz de principiante al haber dejado un espacio supuestamente inútil en el lateral que ahora el ayuntamiento quiere tapiar. En absoluto, ese espacio es el desarrollo de la sección del proyecto y responde a la relación entre el territorio bajo y la Av. de Xoán XXIII, su supresión dejaría el proyecto con una grave falta. La buena arquitectura ofrece otras soluciones. Lo que Albert Viaplana no pudo alcanzar a pensar, es que, en una ciudad cosmopolita y europea como Santiago de Compostela, ese espacio se convertiría en lugar de cobijo para los sin techo y que esta ciudad y sus responsables no dispusieran de alternativas más dignas.

En definitiva, las situaciones de exclusión social no se resuelven escondiendo el problema debajo de la alfombra, porque nadie concebiría que por similares u otras razones sellásemos los soportales de las Rúas del Villar o Nova de Santiago o cuantos recovecos esconde nuestra zona vieja por temor a que sean lugares donde desahogar las necesidades. La exclusión social se combate con políticas activas en los ámbitos económico, laboral, formativo, sociosanitario cultural y relacional, interviniendo en el contexto espacial de los más necesitados, garantizando un techo o una vivienda digna, lo que sin duda sí que evitará la estigmatización del territorio.