Taxada un ano despois a peza daVirxe do río Sar

No proceso de restauración da peza atopada no río Sar hai máis dun ano, aínda hai moitas incógnitas sobre esta peza que pasou polo menos cen anos baixo a auga. Unha das principais dúbidas que tiñan moitos dos veciños de Compostela era o valor real da peza a nivel económico, máis alá da súa importancia histórica e artística. Á pregunta responderon expertos da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia durante unha conferencia ofrecida en Conxo. Na charla impartida no mosterio de Santa María de Conxo, á que se invitou a toda a veciñanza, os conferenciantes participantes explicaron diferentes detalles patrimoniais sobre a peza atopada no río. En concreto, contouse coa participación do catedrático e académico Ramón Yzquierdo; o catedrático da USC Juan Monterroso; a catalogadora da virxe, Ana Castro; e o presidente da Asociación, Carlos Henrique Fernández.

O presidente da asociación explicou aos asistentes os achados de bens patrimoniais, no referido aos dereitos e obrigas que a lei de patrimonio impón ás persoas que achan bens patrimoniais en calquera lugar de Galicia, así como a relevancia do patrimonio cultural para a identidade dun pobo. No de achados ocasionais, como o que se produciu neste caso, a lei galega indica que “el descubridor de un bien que tenga la consideración de hallazgo casual habrá de comunicar inmediatamente su descubrimiento a la Consellería de Cultura”. Despois, será a propia administración a encargada de continuar o proceso para salvagardar a peza atopada.

A veciñanza tamén tivo coñecemento da evolución que vive a peza. Foi da man de Ana Castro, quen explicou os pormenores do proceso dende o achado ata o seu traslado ao Museo das Peregrinacións, así como cuestións relacionadas coa catalogación previa que fixo da Virxe do Sar. Cabe recordar que a Virxe pasou unha longa tempada somerxida en auga, despois comezouse a súa limpeza e o resto do traballo de restauración necesario para que a talla recupere a súa mellor cara e garantir así a súa conservación. Actualmente, a peza continúa no Museo á espera de que finalicen todos os traballos. Un dos momentos máis esperados da charla ofrecida á veciñanza foi o protagonizado polo autor da taxación, Juan Manuel Monterroso. Por primeira vez púxose un valor económico á Virxe, o cal rondaría os 80-85 mil euros. A taxación realizouse en base aos parámetros de autenticidade e identidade, así como a relación entre a virxe e a cidadanía de Conxo

Finalmente, Ramón Yzquierdo fixo unha análise das características da virxe, datándoa con precisión, e cualificándoa como unha “virxe do leite” (amamantando ao neno), poñéndoa en relación con outras virxes do leite, como a de Salomé ou a da Catedral de Lugo. E fixe especial fincapé na Virxe da Concha (que dá lugar ao topónimo Conxo) que se encontra no Mosteiro de Poio.