1.200 persoas alistadas

Se alguén coñece ben a historia do Batallón Literario, é o coronel xubilado de artillería DEM e exdirector do Museo Militar da Coruña, José Fernando Navas Ramírez-Cruzado, autor de Victorias de Galicia, Guerra de la independencia. Cuando el pueblo gallego derroto a Napoleon. Recorda que se “alistaron mil doscientas personas, que fueron denominadas cadetes Literarios. A los doctores y licenciados se le otorgaron los empleos de tenientes y subtenientes”. Detalla que continuaron loitando ata o final da guerra en 1814 e que se chamarían Voluntarios de Infantería Lixeira de Santiago, enmarcados na Segunda División do conde de Belveder. E, finalmente, uníronse ao Primer Batallón de Voluntarios de Barcelona.