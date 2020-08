“A xente moza agora molesta máis”

Xaquín Mato lleva muchos años dirigiendo su papelería situada en El Ensanche. Por su tienda pasaron miles de estudiantes durante años, universitarios que, según cuenta, eran los que le daban ambiente a la zona. “Ten en conta que, por aquel tempo, había un montón de xente moza por aquí. Agora non hai nin a metade. Para os comerciantes que houbese tanto movemento era moi positivo porque ademais era máis controlado”, explica Mato, antes de señalar que “aunque sempre houbo movida, antes os rapaces saían as once da noite e as dúas da madrugada xa estaban todos recollidos. Hoxe son menos pero creo que molestan un pouco máis”, concluye, resignado con el rumbo que ha tomado la movida universitaria.