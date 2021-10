“Allí me tomé unos vinos con Auster”

“El restaurante Alameda era uno de esos lugares por los que pasaba todo el mundo. Sin duda era un punto de encuentro”, recuerda el periodista Xurxo Fernández. Y es que era el típico local en el que la visita era obligada tanto si se era de Santiago como turista, y por él pasaron un sinfín de personajes ilustres. “Allí conocí, entre otros muchos, al general republicano Líster, que era de Calo y me lo presentó el escritor Luis González Tosar. También iba mucho por allí Xulio Maside, porque no solo era el mejor restaurante de Santiago, sino el más internacional, comenta Xurxo. “En él también comió el escritor Gabriel García Márquez y su mujer con García Sabell. Y allí fue donde me tomé unos vinos con el escritor Paul Auster”, concluye.