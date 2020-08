“Aluciné al ver los platós”

La periodista compostelana Inés Peleteiro fue una de esas estudiantes que no pudo llegar a estrenar la flamante facultad de Ciencias de la Comunicación, porque la obra se alargó en el tiempo más de lo esperado. “Recuerdo que pensábamos que nos íbamos a mudar al edificio nuevo, pero no llegamos a irnos nunca”, comenta la santiaguesa. Años después, y ya ejerciendo su profesión, visitó la facultad “y cuando vi las instalaciones aluciné. Soy muy fan de Álvaro Siza, pero aparte del aspecto arquitectónico, me quedé muy sorprendida con los platós de televisión. Los equipamientos eran increíbles. En Mazarelos, el plató que teníamos era muy de andar por casa. Está claro que tuvieron que adaptar un edificio antiguo, que era muy bonito, pero tenía bastantes limitaciones”, concluye Peleteiro.