“ANTES ERA UN BARRIO DE LABRANZA”

Eduardo Paz Santasmarinas, propietario del famoso restaurante Paz Nogueira, narró a EL CORREO GALLEGO lo que recuerda de aquellos años y el gran cambio que experimentó la zona. “A chegada do Corte Inglés transformou completamente o barrio. Antes todo isto era campo. Non había leira sen traballar e todas as casas tiñamos animais de ganado.

Sin embargo, no toda la zona del Castiñeiriño padeció una variación sustancial. “Hai certas cousas que apenas mudaron. A zona do Paz Nogueira segue estando como fai trinta anos, e a carreteira da Estrada apenas sufriu cambios. Eso sí, o resto non ten nada que ver, agora é un lugar moi cambiado, puramente residencial e con poucas leiras”, aclaró el hostelero.