Todo es cuestión de perspectiva y depende de los ojos que lo miren. El exconcejal de Urbanismo Luis Toxo recuerda las opiniones divididas que surgieron en aquel momento cuando de la “reflexión se pasó a la acción”, y se empezó a ordenar la circulación en el casco histórico y alrededores, en un momento en el que abundaban pancartas Aparcar sí, pero no así. Si bien fue una medida no muy bien recibida por muchos, pues “la gente casi se irritaba cuando no tenía donde aparcar”, para el exconcejal todo depende de los ojos que lo miran, y en aquel momento “eran unos ojos bárbaros”. Fue algo razonable el peatonalizar el casco histórico, apunta, pero también provocó malestar. “La cantidad de coches en Santiago aumentó de manera exponencial por lo que construir aparcamientos era necesario”.