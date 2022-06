“Aparcó su Maserati delante de mi casa”

Jon Brokenbrow es presidente de la Asociación de Vecinos Río Sarela y vecino del barrio de San Lourenzo desde hace más de 30 años. Por ello, es gran conocedor de todos los asuntos que allí ocurren, pero las visitas de la reina pasaban desapercibidas para los vecinos. “Ten en cuenta que el pazo tiene una muralla muy alta, lo que hace que sea impenetrable. Cuando venía estaba allí muy aislada, no se mezclaba con el pueblo”. Brokenbrow recordó con sentido del humor la única que vez que tuvo algo de contacto con “ella”. “Un día me enfadé porque aparcó delante de mi casa con su Maserati y me robó el sitio. Estaba muy enojado, pero vi que del coche no salía la reina, sino su chófer, por lo que no me puse borde”.