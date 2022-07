“Aquí no es tradición, pero sí en betanzos”

El exconcejal de urbanismo recuerda el lanzamiento del globo en 1985 como una actividad “que no consiguió perdurar en Compostela y convertirse en tradición”, aunque “en Betanzos sí tuvo mucho éxito”. Señala así que el programa de fiestas como estas “depende mucho del debate tradición o modernidad, como decía Xerado Estévez”. En este aspecto, considera que “deben compatibilizarse, manteniendo las tradiciones que no causen problemas, pero no otras, como lanzar cabras desde campanarios”. Pone además como ejemplo el actual debate sobre los fuegos artificiales: “Hay una corriente más joven y moderna que señala los daños causados, y otra tradicional que los ve exagerados y quiere que se sigan lanzando en el Obradoiro”.