Cambio de lugar: cervantes

Se hai unha libraría recoñecida no casco histórico, esa é Couceiro. “Antes estabamos nos postos do Toural cando os había, pero xa hai moitos anos que nos poñemos en Cervantes, case 14 desde que estamos aquí”, explica a responsable da libraría, María Couceiro. Puntualmente cada xoves e sábado, e en ocasións especiais, non fallan á cita literaria ao aire libre sempre que a choiva o permite. Recorda a etapa de feiras do libro no Toural como moi boa, con gran asistencia, e recoñece que é un formato que gusta moito ao público. “Hai xente que non entra habitualmente nas librarías pero si se para nos postos. Nós temos libros de oferta e libros novos. A mesa de turismo e de infantil sempre son libros novos”, engade. Tamén comenta o éxito de vendas que tiveron o pasado luns, Día do Libro.