...Cando o día das Letras Galegas se festexaba no Toural con todos os libreiros de Compostela

Case vinte anos despois da primeira celebración do Día das Letras Galegas chegaba a quenda dun dos autores máis relevantes da nosa lingua, Vicente Risco. Era o ano 1981, e as Letras viñan acompañadas na cidade de numerosos actos festivos. Un dos máis relevantes e multitudinarios era a feira do libro que se celebraba na praza do Toural, unha tradición que seguiu no tempo aínda que a menor escala. Nese momento, tanto durante os oitenta coma nos noventa, poucos libreiros da cidade fallaban á cita. Desde a coñecida libraría Couceiro ata Pedreira ou Abraxas. Tal e como se pode ver na imaxe, os postos formaban un rectángulo en torno á fonte do Toural e, ademais, incluso chegaban a ocupar os soportais ante a falta de espazo. Tamén se aprecia que os vehículos aínda podían penetrar no casco histórico. O público respondía á chamada dos libreiros e enchía por completo o lugar. Pese a que tiña moito éxito, co tempo o número de postos foise reducindo e perdeuse o gran ambiente de entón. Nos últimos anos, aínda se puido ver algún posto nesta localización.