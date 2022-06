Encarna Otero porta a sus espaldas una nutrida trayectoria como historiadora, escritora y portavoz política, además de ser una excelente oradora y divulgadora social. Desde que arrancó hace dos años, participa en el proyecto Camiños da auga, Lavadoiros que, además de lanzar una publicación, a día de hoy continúa realizando itinerarios para descubrir esta pieza clave del patrimonio histórico autóctono. Con su ayuda, incluso, se consiguió establecer una placa sobre el lavadero del parque de O Espiño atestiguando su valor. Tal y como relata Encarna, “estes lugares eran auténticos puntos neurálxicos, e moi importantes pola súa contribución na ‘terapia de grupo’. Sen ninguén máis que as escoitase, era coma se a auga limpara as palabras e as levase con ela”.