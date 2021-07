“Congregó a 30.000 personas en el Monte do Gozo”

“Con la canción Un canto a Galicia logró reunir en el Monte do Gozo a 30.000 personas”, recuerda Luis Rial, antes de apuntar que aquel concierto tuvo que ser finalmente suspendido por una fuerte tormenta. “Se celebró al día siguiente”, añade. Luis Rial comenta que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Julio Iglesias en una comida en la casa de Manuel Cores, más conocido como Manolo Chocolate, en referencia a su restaurante. “Incluso me concedió una pequeña entrevista mientras degustábamos una buena mariscada en la que no faltó el centollo, que es uno de los manjares preferidos por el artista”, relata Rial, al tiempo que también hace referencia a la inauguración de aquel Año Santo de 1993 con presencia del nuncio del papa.