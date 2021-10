...Cuando A Casa das Crechas abría su ventana para ser el último bar del Camino de Santiago

A Casa das Crechas es un bar donde han pasado demasiadas cosas. En toda su vida, As Crechas se ha convertido en uno de los emblemas hosteleros de la ciudad, un lugar que casi la define. A escasos metros de la catedral y antes de enfilar la Praza da Quintana, As Crechas es el último bar del Camino de Santiago. Y recibe a sus clientes con su característica ventana abierta, por la que suena folk gallego como si de música de bienvenida al peregrino se tratase. A Casa das Crechas funciona como negocio de hostelería desde el siglo XIX, y toma su nombre de dos hermanas muy populares en Compostela, “que eran algo crechas, retorcidas de carácter, y ese es el espírutu del bar, ser un poco revirados culturalmente”, aclaró Vítor Belho en una entrevista concedida a El País. As Crechas se estableció como un lugar de encuentro entre culturas y como un templo de la música folk gallega, realizando incluso reuniones entre artistas que compartían allí su música y su talento. Además, el local es uno de los decanos de la hostelería compostelana, compartiendo dicho legado con otros como el Momo o la Borriquita.