...Cuando abrió el Airas Nunes en la rúa do Vilar, con sus tartas clásicas y espectáculos en vivo

La apertura de la cafetería Airas Nunes, en la Rúa do Vilar, supuso una nueva forma de entender estos establecimientos en Santiago al emular a los bares europeos, ya que además de tomar algo había espectáculos en directo. “Nos seus inicios, ao igual que co paso de tempo, convertíuse nun lugar de referencia, sobre todo, polas noites”, recuerda la historiadora, escritora y exconcejala del BNG Encarna Otero. Explica que “desde os seus inicios, o Airas Nunes converteuse nun café cunha gran vida cultural, con presentación de libros, exposicións ou actuacións de artistas”. De hecho, en la imagen que acompaña estas líneas se la puede ver disfrutando de un espectáculo de cabaré en la celebración del primer aniversario del histórico bar, el 3 de diciembre de 1994. Otero asegura que “era tamén un local perfecto para ir conversar, a pasalo ben e tamén a disfrutar das súas famosas tartas e do chocolate, que era unha cita perfecta sobre todo polas tardes”. Y es que como dice la exconcejala nacionalista: “É un lugar idóneo para alimentar corpo, corazón e alma”.