...Cuando, antes de las primeras edificaciones en el barrio de Fontiñas, todo eran leiras y fincas?

Corría la década de 1990 cuando el barrio de Fontiñas vivía una realidad completamente distinta a la de ahora. Su transformación, si bien tardía desde la perspectiva de algunos, supuso todo un avance para la capital gallega. La foto que acompaña estas líneas muestra el gran cambio experimentado en la zona que, con la construcción de las primeras edificaciones, tornó el barrio muy diferente, pues atrás quedaban las leiras y fincas de antaño.

Si bien se trató de un cambio a mejor, pues, en palabras de Luis Meijide, “supuso un crecimiento exponencial para la ciudad” y, además, “completamente necesario”, algunos no estaban muy contentos con las reformas. No obstante, la metamorfosis fue evidente: de un entorno completamente rural se pasó a una zona urbana. El presidente de la asociación de vecinos As Fontiñas apunta que la diferencia es abismal, pues lo habitual en aquellos tiempos previos a las obras era ver vacas por la zona, hasta que se empezaron a construir los primeros bloques.