... Cuando Casa Vilas decoró el restaurante con la vajilla usada por el papa Juan Pablo II

“Fue una experiencia impresionante”. Así es cómo recuerda Paco Vilas aquel día de agosto de 1989 cuando tuvo una oportunidad única para deleitar con sus exquisitos platos al papa Juan Pablo II y a un centenar de religiosos que se congregaron en el Pazo de Xelmírez. El motivo no fue otro que una visita del sumo pontífice a la ciudad compostelana para celebrar la IV Jornada Mundial de la Juventud. Una fecha histórica para Santiago que acogió a miles de jóvenes católicos que durante unos días llenaron la ciudad de gozo y entusiasmo. De aquella visita ha pasado un largo tiempo pero no para Paco Vilas, que lo recuerda como si fuera ayer. Fue por iniciativa del entonces arzobispo, Suquía Goicoechea, con quien, afirma, compartía una gran amistad. “Fue quien organizó para que la comida la diese el restaurante Vilas” y así ocurrió, explica. “Llevamos todo preparado porque de aquella en Xelmírez no estaba aún acondicionada una cocina para comidas así”. El papa, acompañado de un equipo de cardenales y obispos llegados de todo el mundo, se dio todo un festín con lo mejor de la gastronomía gallega.