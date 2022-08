...Cuando, de la mano de Gumersindo Busto, nació la Biblioteca América como gran archivo de ultramar?

Desde hace cerca de cien años, Compostela alberga una de sus colecciones más conocidas y ambiciosas: la Biblioteca América. Su creación se remonta a principios del pasado siglo, gracias al impulso del emigrante gallego Gumersindo Busto. En una carta escrita en 1904, propuso la iniciativa de crear una Universidad Libre Hispanoamericana en Santiago, con su correspondiente biblioteca. Un proyecto que, tras años de gran esfuerzo, no logró ver la luz en su totalidad, pero sí en parte: en 1910 tendría lugar la fundación de la Biblioteca América. En años sucesivos, Busto trabajó mayormente en solitario para dotarla de recursos que la convitieran en un auténtico archivo de ultramar que difundiera los valores intelectuales y culturales de América, motivado por las corrientes del hispanoamericanismo regeneracionista de las que era seguidor, así como por su gran cariño por Argentina, su patria adoptiva. Tristemente, tras más de veinte años reuniendo y clasificando este gran tesoro, no pudo asistir a su inauguración el 26 de julio de 1926 en la Facultad de Historia, lugar que a día de hoy sigue acogiéndola, por no poder permitirse el precio de su pasaje a Compostela.