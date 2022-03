... Cuando desfilaron por la ciudad los elefantes del Circo Europa para promocionar su actuación

En 1990 el Circo Europa y su amplio equipo de artistas visitaron la capital gallega para ofrecer uno de los espectáculos más gratamente recordados de aquel año. En sus actuaciones contaban con payasos, trapecistas, mimos, y diversos profesionales del mundo de las artes escénicas, a los que se sumaba la presencia de distintos animales que conformaban un zoológico particular. En este se podían encontrar rinocerontes, caballos, monos, chimpancés, dromedarios, hipopótamos, antílopes, jirafas, tigres, pavos, avestruces e, incluso, gallinas y ocas. Y por último y no menos importante, los elefantes que el circo utilizó para promocionar su visita a Santiago. Lo hizo con un desfile, llevando los elefantes por las distintas rúas del casco histórico de la ciudad. Llamó la atención de todos los vecinos, especialmente de los más jóvemes, que hasta pudieron jugar con algunas crías de elefante que también se dieron un paseo por la zona. Pese a la emoción generada en su día, ya no se podrá volver a ver algo similar, pues hace años que en Galicia se prohibieron las actuaciones de circos con animales.