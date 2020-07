...Cuando el 22 de abril de 1995 se celebró la primera boda civil en el Concello de Santiago

El 22 de abril de 1995, un mes después de que el Ayuuntamiento de Santiago asumiese la potestad de oficiar bodas civiles en el Pazo de Raxoi, el entonces concejal y teniente de alcalde, Luis Toxo, fue el encargado de celebrar, en el Salón Noble, la unión de la pareja formada por Javier Álvarez Fernández, funcionario de León, y María Álvarez Vilariño, ATS de Santiago. Toxo recuerda que “fue el alcalde Xerardo Estévez, sin encomendarse ni a dios ni al diablo, quien me adjudicó el papel de oficiante”. Asegura que, como era algo novedoso, “me encontré un poco perdido al principio, aunque con la firme idea de hacerlo de una forma digna, no solo por los contrayentes y sus familiares, sino también por hacerlo de una forma solemne, atractiva y emotiva, ya que son ceremonias que no duran más de 10 ó 15 minutos”. Así, buscó poemas de José Ángel Valente o Álvaro Cunqueiro para leérselos a los novios tras decir los pertinentes artículos sobre estas ceremonias civiles. Además, tras esta lectura, Toxo consiguió que les entregasen un presente a los novios, en esa ocasión un libro de Filgueira Valverde.