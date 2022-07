...Cuando el emigrante compostelano Gumersindo Busto perpetuó la idea de la Biblioteca América

Era el año 1904 cuando Gumersindo Busto, un compostelano emigrado en Argentina, quiso crear una Universidad Libre Hispanoamericana en Santiago. Tras un gran esfuerzo, este proyecto no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, tres años después acabaría consiguiendo algo mucho mejor.

Todo esfuerzo tiene su recompensa y, por supuesto, en este caso el compostelano no se rindió hasta conseguir los frutos de su empeño. Así fue como acabó sentando las bases de la Biblioteca América de la Universidad. Esta pudo llevarse a cabo gracias a una carta que escribió proponiendo su idea primaria, en la que visualizaba ya una gran Biblitoeca-Museo en la que difundir conocimientos y valores culturales de América. No obstante, esta iniciativa nunca se llegaría a sacar adelanta, pues en su lugar acabó consiguiendo un fondo bibliográfico y museístico que se inauguró en 1910, momento en el que pasa a ser la Biblioteca América, ubicada en una sala con una estantería barroca procedente del monasterio de San Martin Pinario y que no fue instalada en la facultad de Geografía e Historia hasta unos años después.