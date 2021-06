...Cuando el Monte do Gozo vivió un lleno histórico con el espectacular concierto de Jean Michel Jarre

La imagen que acompaña estas línea, tomada el 29 de septiembre de 1993 en el Monte do Gozo, muestra el impresionante llenazo que se vivió durante el concierto que ofreció Jean Michel Jarre, en el marco de la celebración del Xacobeo de ese año. Más de 25.000 personas asistieron en directo al espectáculo que ponía punto final al excelente cartel de conciertos que se organizó hace ahora 28 años. Además de la actuación del denominado padrino de la música electrónica, el Monte do Gozo también fue escenario de actuaciones de artistas del nivelazo de Prince, B.B. King o Bruce Springsteen. “Jarre, desde sus comienzos con el álbum The Cage, había mostrado sus dominios con los instrumentos electrónicos, y aquí vino a ofrecer una miscelánea de los números musicales más representativos”, destaca Ramón G. Balado, crítico musical, sobre el concierto del compositor e intérprete francés. Años más tarde, en el Xacobeo de 2010, Jarre volvió a tocar en Santiago, dentro del programa de Camino de la Música. El concierto fue en aquella ocasión en el Obradoiro.