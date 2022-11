... Cuando el programa ‘Pratos combinados’ de Televisión de Galicia nos amenizaba las noches

El 1 de diciembre de 1995 se emitió el primer episodio de Pratos combinados, una serie producida por el Grupo Correo Gallego y emitida por la TVG.

Creada por Xosé Cermeño, llegó a grabar 14 temporadas entre las cuales sumó más de 250 episodios. En su reparto contó con actores de la talla de Ernesto Chao (que interpretaba a Miro, el protagonista), Mabel Rivera, Antonio Durán ‘Morris’, Manuel Millán, Xosé Manuel Oliveira ‘Pico’, Susana Dans...

En la serie, Miro y su mujer regentan un local con el nombre de Bar Suizo en una pequeña villa gallega, por el que pasan personajes cómicos. Los protagonistas siempre andan ideando planes para conseguir dinero o poder irse de fiesta, y para esto, no dudan en engañar a sus amigos cada vez que pueden.

El último capítulo de Pratos Combinados se emitió el 24 de mayo de 2006, bajo el título Moitas grazas a todos. Desde su inicio, las sintonías de apertura y cierre del programa eran versiones de la canción Down by the river, de Albert Hammond.