... Cuando en el Cine Yago se proyectaban por error películas eróticas que no habían pasado la censura

Hoy en día cerrado y a la espera de que alguien se decida a darle un uso cultural, que es como está clasificado, el Cine Yago es una de las históricas salas de la ciudad, junto al Principal, Salón Teatro, Capitol, Metropol o Avenida. Tres películas le dieron una gran fama. Una de ellas, una cinta erótica que no estaba prevista; y las otras dos, la proyección de La Casa de la Troya, con Arturo Fernández, que agotó las entradas durante varios días, y A Contratiempo, de Fernando Trueba, que no solo se pudo ver en la pantalla sino que también grabó varias escenas en la platea que se puede ver en la parte superior. No era muy grande, recuerda Luis Rivero de Aguilar, pero sí se caracterizaba por ser muy cómodo, tanto en el patio de butacas -con asientos acolchados, a diferencia de los de madera de otros cines- como en la platea, que permitía ver con la misma calidad las imágenes que desde abajo. Debido a eso, y a diferencia de otros, aquí la entrada costaba lo mismo en ambos sitios. El cine se inauguró en 1946, y cerró sus puertas definitivamente, hasta ahora, en 2007.