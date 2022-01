... Cuando en la década de los años 80 la grúa municipal ‘vigilaba’ las calles del casco histórico

La imagen que acompaña estas líneas, tomada en 1988, recoge la retirada, por parte de la grúa municipal, de un vehículo en la zona de la praza da Fonte Seca, en el casco histórico de la capital gallega. Tal y como destaca Ricardo Docobo, propietario del bazar-papelería Docobo, emblemático comercio de la ciudad situado en el número 74 de la rúa do Vilar, “el tráfico intenso era muy normal en aquella época”, puesto que esta zona era el gran pulmón de Santiago, y en ella confluían todos aquellos que iban a la facultad, a los colegios ubicados en esta parte de la ciudad, al Mercado de Abastos o al comercio del casco histórico”. “Además, en la zona vieja llegamos a estar empadronados 16.000 personas, con lo cual muchísimos coches se concentraban en esta parte de Santiago. En este sentido, incide en que “la circulación era caótica, puesto que también se permitía el paso de todos los vehículos hacia la rúa Cardenal Payá, O Toural o Tras Salomé”, señala Docobo, quien, no obstante, considera que no se ha solucionado de forma eficaz la regulación del tráfico en la zona vieja.