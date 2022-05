...Cuando en la liga municipal no existía federación y los jugadores representaban a sus parroquias

Si hay que hablar de fútbol en el panorama nacional, no hay tierra que tenga tantos hitos como Galicia. Fue en nuestra comunidad donde se jugó el primer partido. Corría el año 1876 cuando un grupo de trabajadores procedentes de Inglaterra compitieron, con la ría de fondo, contra un grupo de vigueses. De aquí es el único Balón de Oro español, aquí se disputó la primera tanda de penaltis y aquí se escribió la primera novela con temática futbolera.

En los años sesenta, el fútbol santiagués todavía no estaba federado, pero eso no quitaba que existiesen equipos que competían entre ellos en una Liga a nosa maneira. José Manuel Iglesias Varela, actual presidente del Amio narró a EL CORREO GALLEGO cómo se realizaban aquellos partidos. “Xogábase os fins de semana. Non había federación ningunha, polo que organízabase a competición entre todos. Era unha liga de aldeas, os equipos formábanse entre os veciños e logo había os partidos. Amio, San Marcos e Aríns sempre construían boas alineacións e soían loitar polo campionato”.