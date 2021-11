... Cuando en la rúa Travesa abrió sus puertas el emblemático local de hostelería Joam Airas

Algún día habrá que hacer una historia de cómo muchos locales de hostelería fueron los pioneros en la restauración de muchos de los bajos que existían vacíos en la zona monumental, y los transformaron en una serie de locales nocturnos que mantuvieron esta fisonomía histórica, pero dándole toques de modernidad. Uno de ellos fue el Joam Airas, un emblemático establecimiento de hostelería que, con el lema Noite nova na zona vella abrió sus puertas en la rúa Travesa, el 3 de diciembre de 1989, y pronto se convirtió en sede de una numerosa clientela de la mano de Xavier y Xosé Lois Freire durante una década, hasta que cerró sus puertas el 31 de diciembre de 1999, “afogado polo éxito do Airas Nunes”. Destaca de esta imagen histórica la presencia de la pipa de porto Cockburn, “un presente dos propietarios da bodega do mesmo nome de Vilanova de Gaia, que viñeran convidados por nós a dar unha charla/cata sobre os seus viños na semana de Portugal que celebramos no ano 1995”, por lo que señala que la imagen tiene que ser posterior a esa fecha.