...Cuando en los años ochenta dabas vueltas en el Scalextric y no te querías bajar al tocar la sirena

Como todo en la vida, las atracciones de feria también han ido evolucionando con el paso del tiempo. Sin embargo, algunas barracas continúan manteniéndose. Eso sí, con alguna que otra modificación estética. Es el caso del Scalextric, una atracción dirigida al público infantil de poca edad, tres o cuatro años, que consiste en una pista por la que circulan diferentes coches de distintos modelos, y que suele encandilar a los más pequeños. La imagen que acompaña estas líneas se corresponde con los años 80, en unas fiestas del Apóstol en la Alameda de Santiago. Era habitual que algún niño se cogiera más de un berrinche al no querer bajarse de su coche, cuando sonaba la sirena que indicaba que el viaje se había terminado. Desafortunadamente, en este Apóstol no se podrá ver esta imagen, puesto que de momento el Ayuntamiento de Santiago ha optado por que no se instale ningún tipo de barraca en la Alameda, ni siquiera la emblemática noria. Habrá que esperar al año que viene para repetir gritos subidos al Saltamontes o a la noria gigante de Santiago.