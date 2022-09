... Cuando la Colegiata tenía sepulcros en el claustro antes de ser declarada Bien de Interés Cultural

Desde que la Colegiata de Sar fue declarada en 1895 Monumento Nacional pocos son los cambios que ha experimentado el edificio, pues como señala Rafael Sexto, representante de la Arupación Folclórica Colexiata do Sar, “unha vez foi declarado Monumento Nacional, non se podían levar a cabo reformas, non se podía modificar en si, senón que se podían facer pequenas adaptacións”. En este sentido, fueron varios los cambios que se realizaron en la edificación en las últimas décadas, como “na porta da entrada, nas ventás e a iluminación no interior”, algunas de las estructuras que se restauraron..

En la imagen que hoy protagoniza esta sección se puede apreciar cómo antiguamente el claustro solía tener en el medio de sus pasillos sepulcros, los cuales fueron reubicados a posteriori, con motivo de mejorar la accesibilidad al mismo. La Colegiata, de estilo románico, está situada a orillas del río Sar, algo que, según indica Rafael Sexto, se debe a que en sus inicios fue pensado como “lugar de retiro” para los sacerdotes, pues era un sitio perfecto para ello por la tranquilidad del entorno.