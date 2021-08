... Cuando la Gruta de la Fuente de la Virgen era un lugar clave para el viejo sanatorio de Conxo

A principios de los 90 ya no permanecía en Conxo la Virgen que algún día ocupó el santuario que llevaba por nombre Gruta de la Fuente de la Virgen, cuya ubicación original se situaba al fondo de la actual finca del sanatorio psiquiátrico de Conxo. La fuente, por tanto, como indican expertos en la materia como José Tojo Ramallo, autor de Agua y saneamiento en Santiago, diez siglos de historia, cumplía un papel fundamental de abastecmiento para el viejo sanatorio. Según el escritor Henrique Alvarellos, gran estudioso del patrimonio de la ciudad, “os arcos e columnas da imaxe son parte do fermoso claustro románico de Xelmírez (século XII), e hoxe están reubicados no seu lugar orixinal, no Mosteiro. Detrás deles, un crego, unha monxa, catro veciños... e unha gruta con fonte dentro... e Virxe. Que non vemos, pero que sabemos foi lugar de culto durante séculos para milleiros de peregrinos (por aquí entraba o Camiño Portugués)”, indica en referencia a la talla de la virgen, de 150 kilogramos que fue encontrada por casualidad en el río Sar en junio del año pasado.