... Cuando la okupación era residual y no suponía ningún problema para la policía compostelana

Es rara la semana en la que los medios de comunicación no sacan a la luz un nuevo caso de okupación, una nueva historia humana sobre algún vecino desamparado de cuya casa se han apropiado o algún inquilino que denuncia problemas de convivencia con un okupa de su edificio. La imagen que hoy acompaña estas líneas fue tomada en el año 1996, en un momento en el que este no era un problema social de la misma envergadura que el actual. En este caso fueron ocho okupas los que fueron desalojados por la fuerza de un inmueble en el callejón dos Feáns. La casa se iba a demoler para dar paso a la construcción de una biblioteca que ampliaría el campus vida de la USC. “En aquella época los que okupaban casi siempre eran gente joven. Muchos eran conocidos de la policía porque se pasaban el día deambulando por la ciudad”, recuerda Avelino de Francisco Martínez, que por aquel entonces ocupaba el puesto de jefe de la Policía Nacional de Santiago, antes de puntualizar “era algo residual, no suponían un problema para la ciudadanía”.