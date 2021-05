...Cuando las bombas de palenque marcaban el inicio de la sesión vermú en las fiestas de Sar

Durante décadas los barrios de la capital gallega competían entre sí por ver quién organizaba las mejores fiestas patronales. Uno de los que siempre estaba en el podio era el barrio de Sar, que cada verano reunía a cientos de compostelanos bailando frente al palco de la orquesta. “Unha vez rematada a misa solemne toda a veciñanza esperaba o inicio da música. As bombas de palenque ou fogos do mediodía marcaban o remate da misa e o inicio da sesión vermú”, indica Rafael Allende, de la comisión de fiestas de Sar, que sitúa la foto que acompaña estas líneas entre finales de los 70 y comienzos de los 80. Asimismo, destaca que la imagen recoge “a chegada do Rosario á Colexiata, tra-la saída do Colexio da Ensinanza”. Las fiestas patronales de Sar se celebran los días 15, 16 y 17, y a ellas asisten jóvenes y mayores de toda la ciudad. El gran ambiente a lo largo de los tres días de festejos era la tónica habitual, y la diversión se alargaba hasta altas horas de la madrugada. El barrio se convertía en un ir y venir de personas de distintos puntos de la ciudad y de otros concellos del área de Compostela.