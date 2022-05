...Cuando los lavaderos, como el de O Lermo, eran utilizados por numerosos vecinos de los barrios

Vista Alegre cierra la capital gallega por el norte y son muchos los barrios que forman la zona. El río Sarela fluye por sus montes y abastece de agua a sus gentes, y el Pedroso da algo de sombra a un área con mucha luz. Los tiempos han cambiado y ahora zonas urbanas y rurales se mezclan con cierta harmonía, pero muchos barrios quedan “olvidados de la mano de Dios”, como es el caso del Lermo. Así narró para EL CORREO GALLEGO Ramón Fandiño Salgado, más conocido como O Bisbas, lo que recuerda de aquellos años. “Recordo que no Lermo ían as mulleres a lavala roupa, pero non so de alí , senón que incluso de San Ignacio achegábanse pra facer os traballos da casa porque a auga era moi boa. Aínda hoxe en día é a que utilizamos para todo”, comenta. El presidente de la Asociación de Veciños de Pontepedriña de Arriba rememoró con pasión su infancia. “Non tiñamos un parque onde xogar e se queriamos facer un encontro entre escolares non nos quedaba outra opción que ir á leira dos meus primos ou o monte a mollarnos, era o que había”.