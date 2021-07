... Cuando numeroso público llenaba el Obradoiro para presenciar la salida del Rali do Botafumeiro

La imagen que acompaña estas líneas, tomada en 1990 en la praza do Obradoiro, muestra la salida de uno de los equipos participantes –el formado por los hermanos Vallejo– en la 5ª edición del Rali do Botafumeiro. Esta es una de las pruebas míticas en el calendario del automovilismo gallego. Bajo la organización de la Escudería Compostela, se celebra desde 1985 en Santiago, aunque este año, debido a la actual situación sanitaria, se aplazó. Tal y como indica César Raña, en ese momento presidente de la Escudería Compostela y director de la prueba, fue en los años 90 cuando “el rally comenzaba a consolidarse en el calendario, gracias al apoyo del Concello de Santiago y de los distintos concesionarios de la ciudad”. Hay que recordar que en el 92 no se celebró “por problemas económicos. Raña, asimismo, destaca “la magnífica respuesta de todos los pilotos gallegos”, y señala, además, que fue también en la década de los 90 cuando “la inscripción comenzó a superar los 100 participantes”. Sobre la edición de 1990, afirma que fue un rally “muy duro, con tramos por Vedra, Touro y Arzúa”.