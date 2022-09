... Cuando por la Casa do Patín se pasaba un gran número de artistas, como Pablo Bicho y Los Salaos

El cantautor coruñés Pablo Bicho sigue bien en activo a día de hoy, con tres sencillos publicados en lo que va de este año. Él y su conjunto de por aquel entonces, Los Salaos, ofrecieron en 1994 un concierto en directo al público de la emblemática Casa do Patín de Vidán. Un nutrido abanico de música en directo era algo habitual en el local, que solía atraer talentos de dentro y fuera del país hasta que tuvo lugar su súbito cese de actividad. Sucedió hace seis años, tras un incidente en el que una avalancha de estudiantes irrumpió en mitad de una fiesta Erasmus que estaba albergando y en la que ya se contaban más de trescientos jóvenes participantes. A golpes y empujones, los cerca de cuatrocientos adicionales que ahora querían entrar se abrieron paso al interior del edificio, abrumando al trío de porteros que custodiaban el acceso. Así se armó un rifirrafe que, por suerte, fue rápidamente resuelto por los efectivos de la Policía que desalojaron el lugar tras su llegada. Sin embargo, este fue también el fin de la Casa do Patín, cuyas puertas no han vuelto a abrirse hasta hoy.