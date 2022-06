... Cuando por la Porta Faxeira entraban peregrinos y el pescado de los principales puertos de Galicia

La muralla medieval de Compostela fue levantada por orden del obispo Cresconio, entre los años 1037-1068. A día de hoy, de la muralla se conservan, además de su trazado, así como muchas evidencias como el espacio de las antiguas puertas, tramos de la ruta interior, toponimia o estructuras como la Fonte de Santo Antonio, como recoge el portal Murallas digitales. Uno de los accesos a intramuros era la Porta Faxeira, situada entre la Alameda y la Rúa do Franco, por la que entraban peregrinos del Camino portugués junto con el pescado y las mercancías de los puertos de Noia, Pontevedra o Fisterra. Era uno de los principales accesos, junto con Porta do Camiño. Muestra de ello es que fue la única que tenía un arco con las armas reales de la ciudad. De esta puerta no se conserva nada en la actualidad, pero se mantiene su nombre en la zona que la albergó, espacio que hoy protagoniza esta sección con una fotografía de la primera mitad del siglo XX. A día de hoy sigue siendo uno de los principales puntos de acceso al casco histórico.