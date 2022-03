...Cuando Prince arrasó en el Monte do Gozo y grandes bandas actuaban gratis en A Quintana

No es de esperar un ambientazo en un concierto gratis, ni tampoco lo marcamos en nuestra agenda porque no nos cause mucha emoción. Pero como no hay mucha expectativa en ellos, salimos satisfechos. Al fin y al cabo, todo lo que sea gratis, bienvenido sea. Por ejemplo, en los conciertos gratuitos de A Quintana han dejado huella artistas tan reconocidos como los españoles Loquillo, Rosalía o Dover, e internacionales como Los Lobos, grupo chicano que arrasa en todo el mundo. Y si de pagar hablamos, entre los grandes conciertos que ha acogido Compostela en las últimas tres décadas figuran primeras figuras como Bruce Springstee, The Rolling Stones, Bob Dylan o Prince...

Este último vino a Compostela durante el Xacobeo 93 a cantar su reconocido himno Purple Rain, en el marco de la gira The New Power Generation. Le acompañaban dos pantallas gigantes, rayos láser y 1.400 amperios de intensidad lumínica y sonora. En conclusión, la cultura musical de Santiago siempre se ha nutrido de manera excepcional bien fuera gratis o en festivales.