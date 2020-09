...Cuando quedabas en los 90 con tus amigos en la cafetería Zum Zum para tomar unos refrescos

El Zum Zum, reconvertido ahora en La Picota del Zum Zum, marcó toda una época en Compostela y fue uno de los locales imprescindibles en la capital gallega en los años 80 y 90. Su propietario, el conocido empresario Juan Ramón García Tomé, llegó a tener a su cargo hasta a 24 camareros para poder dar servicio a su concurrida clientela. Y es que en aquella época el Ensanche era no solo el centro neurálgico de la movida nocturna, sino también el sitio preferido para el tapeo y los cafés vespertinos de los adolescentes y la gente de más edad que ya no salía por las noches. Cuando uno no sabía en dónde quedar con los amigos o unos conocidos inmediatamente surgía como propuesta el Zum Zum. El local se fue adaptando al paso del tiempo y durante una época pasó a llamarse La cava de Saint James, contando con una decoración muy diferente, hasta que hace unos años recobró su nombre de toda la vida con un ligero cambio. Lo que está claro es que esta cafetería es un lugar muy especial para todos los compostelanos que crecieron y se hicieron mayores en los 80 y 90.