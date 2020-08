...Cuando Santiago era la base de operaciones de los grupos más relevantes de los años 90

La imagen que hoy protagoniza esta sección fue tomada a principios de los años 90, en uno de los últimos conciertos que la mítica banda Os Resentidos ofreció en Compostela. Se trata de una instantánea especialmente relevante, tanto por la importancia histórica que la banda tuvo para la música gallega como por el delicado momento por el que pasaban los músicos, a punto de deshacer el grupo cuando estaba en su mejor momento. Xavier Valiño es periodista musical y posiblemente el mayor experto sobre el Bravú, un movimiento musical indispensable para entender la música gallega de los años 90, que se vio muy influenciado por la forma de actuar, y cantar, de esta banda. “Os Resentidos mostraron que se podía triunfar facendo música en galego. Hai que ter en conta que foi o primeiro grupo, despois de Andrés do Barro, que sonou nas radios nacionais”, recuerda el especialista. Santiago fue para muchos uno de los epicentros de ese movimiento cultural que marcó a jóvenes de la época. “En Compostela ao mellor non había moitas bandas, pero viñan todas as de fora. Había unha actividade cultural que non se vía noutros sitios”.