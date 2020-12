“eL PRIMER escarabajo OVAL TENÍA EL CRISTAL PARTIDO EN DOS”

Explica Emilio Rodríguez, presidente de la Asociación Clásicos do Sar, que el primer Escarabajo, llamado Pretzel, fue diseñado con el cristal de atrás en forma oval y dividido en dos partes. Después, en modelos posteriores, a mediados de los cincuenta la luna pasó a ser una sola, aunque se mantuvo ovalada, hasta que finalmente se convirtió en rectangular. Expertos de los clásicos sostienen que el modelo oval está considerado hoy en día una joya del motor y se cotiza muy alto en el mercado de los coches históricos . En la foto no se llega a distinguir con precisión si el ejemplar tiene la luna trasera partida en dos, aunque da la impresión de que no.